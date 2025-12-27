Экс-тренер сборной России назвал команду-открытие 2025 года

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что командой-открытием в уходящем году для него стал московский «Локомотив».

По его словам, команда под руководством Михаила Галактионова добивается успеха благодаря ставке на российских футболистов.

«Мне нравится, что не все клубы идут по простому пути. «Локомотив» в этом году показал, что можно в нашем футболе развиваться за счет своих внутренних ресурсов и добиваться положительного результата, идти в медальной зоне и бороться за чемпионство. Для меня они — команда-открытие года. В решающей стадии сезона им реально побороться за золотые медали», — заявил Игнатьев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что в 2025 году появилось много талантивых футболистов.