Новости. Общество

На Украине сообщили о возможном повреждении ТЭЦ в столице

«Страна.ua»: в Киеве взрывами могло повредить теплоэлектроцентрали
Последствия взрыва в Киеве, 28 августа 2025 года
Vladyslav Sodel/Reuters

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве могли получить повреждения в результате взрывов, которые произошли в городе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Местные жители пишут о прилете по ТЭЦ-5», — говорится в публикации.

В ночь на 27 декабря в украинской столице произошли взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны, и попросил граждан оставаться в укрытиях.

24 декабря издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Харькове. Позднее мэр города Игорь Терехов рассказал, что в населенном пункте была повреждена теплоэлектроцентраль. Из-за этого в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением и отоплением.

Как написал Telegram-канал «Воевода вещает», удар по ТЭЦ в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. Мужчина обнародовал снимок с тренировки, сделанной рядом с теплоэлектроцентралью. На заднем плане видно дымящуюся трубу, что стало свидетельством того, что ТЭЦ продолжает функционировать.

Ранее в подконтрольном украинским властям Херсоне была практически полностью разрушена ТЭЦ.

