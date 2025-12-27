В Донецке задержали женщину за призывы к убийству военных и ударам по Москве

ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к насилию против России

В Донецке задержана местная жительница по подозрению в публикациях с призывами к убийству российских военных и ударам по Москве, а также за фотофиксацию военной техники. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в службе, женщина была причастна к шпионажу и публичным призывам к террористической деятельности. Она сама связалась с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и по их указаниям снимала объекты военной техники ВС РФ.

ФСБ пресекла противоправную деятельность задержанной, возбудив уголовное производство по факту шпионажа и призывов к насилию.

До этого правоохранители задержали в Челябинской области 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Фигурант, работая на железной дороге, связался с представителем запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По заданию куратора он собирал разведданные — проводил рекогносцировку (первичную разведку — прим. ред.) объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории Челябинской области.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.