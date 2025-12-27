Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Донецке задержали женщину за призывы к убийству военных и ударам по Москве

ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к насилию против России
ЦОС ФСБ РФ

В Донецке задержана местная жительница по подозрению в публикациях с призывами к убийству российских военных и ударам по Москве, а также за фотофиксацию военной техники. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в службе, женщина была причастна к шпионажу и публичным призывам к террористической деятельности. Она сама связалась с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и по их указаниям снимала объекты военной техники ВС РФ.

ФСБ пресекла противоправную деятельность задержанной, возбудив уголовное производство по факту шпионажа и призывов к насилию.

До этого правоохранители задержали в Челябинской области 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Фигурант, работая на железной дороге, связался с представителем запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По заданию куратора он собирал разведданные — проводил рекогносцировку (первичную разведку — прим. ред.) объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории Челябинской области.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514087_rnd_4",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+