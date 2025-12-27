Глава РФС рассказал, нужно ли было российскому футболу уходить в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было правильным, передает «Чемпионат».

«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении. Снятия этого решения мы не получили. Поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

