Польша приостановила работу двух аэропортов из-за взрывов на Украине

В Польше закрыли два аэропорта для обеспечения государственной безопасности

В польских городах Жешув и Люблин аэропорты приостановили полеты на фоне активизировавшихся ударов на Украине. Об этом сообщает Польское агентство воздушной навигации в соцсети X.

Воздушные гавани приостановили работу для обеспечения свободы действий польских военных самолетов.

Примерно за час до объявления этих мер оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х, что самолеты-истребители приступили к операциям, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши.

Согласно карте воздушных тревог Украины, сигнал действует на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в городе.

Вечером 26 октября «Общественное» заявляло о взрывах в Харькове на востоке Украины.

Ранее в Польше возле жилого дома упал военный беспилотник.