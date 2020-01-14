Telegram обязали раскрыть данные о банковских операциях

Нью-Йоркский суд поставил, чтобы мессенджер Telegram отчитался о своих банковских операциях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы суда.

Прошение о предоставлении таких данных направляла Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Теперь социальная сеть до 26 февраля 2020 года должна предоставить отчеты по Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В документах должны отражаться операции, реквизиты и указания на что были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

В суде отметили, что не планируют предоставлять отсрочку мессенджеру.

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