Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.

В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние. Так, поколение миллениалов сможет легче говорить о важных для них проблемах и вопросах.

Кроме того, Цукерберг считает, что к 2030 году молодые люди возымеют большее влияние в областях политики, проблем климата, образования и здравоохранения.

Программист также уверен, что с помощью социальных платформ начнут восстанавливаться небольшие сообщества близких по духу людей, а технологии виртуальной реальности дадут каждому жить там, где им хочется без переезда.

Соцсети также помогут устанавливать прямую связь с покупателями, что положительно скажется на малом бизнесе. В будущем для частных предпринимателей должно появиться больше возможностей, считает Цукерберг.