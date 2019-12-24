Twitter запретил в сообщениях анимацию, чтобы обезопасить эпилептиков

Twitter отказался от использования анимированных изображений формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics). Об этом сообщается на официальном аккаунте соцсети.

Как отмечает руководство сервиса, данная мера поможет защитить пользователей Twitter, страдающих эпилепсией. Запрет касается новых твитов.

Согласно Twitter Support, разработчики соцсети обнаружили ошибку, позволяющую обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также нескольких подобных изображений появлялись сразу в одном твите.

То есть, даже если пользователь Twitter отключает функцию автоматического воспроизведения, он все равно видит видеоряд в специально подготовленном сообщении, к которому прикреплен анимированный PNG-файл, воспроизведение начинается без предупреждения.

В Twitter уверены, что данная неисправность помогает злоумышленникам атаковать на пользователей с повышенной чувствительностью к движущимся и мерцающим изображениям, в том числе больных эпилепсией.

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