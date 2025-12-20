СМИ рассказали об ударах США по террористам в Сирии

NYT: США приступили к нанесению ударов с воздуха по объектам ИГИЛ в Сирии

Военнослужащие США приступили к нанесению ударов с воздуха по местам дислокации террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«В пятницу Соединенные Штаты начали наносить авиаудары по целям «Исламского государства» в Сирии в ответ на террористическую атаку в центральной части страны, произошедшую неделю назад», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе операции против десятков объектов ИГИЛ, включая оружейные склады, были задействованы американские истребители и военные вертолеты.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры». Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Сирии «было засадой». Нападение произошло в очень опасном районе страны, который полностью не контролируется войсками сирийских властей.

Ранее в Австралии установили связь одного из исполнителей теракта в Сиднее с ИГИЛ.