Постпред США заявил, что переговоры по Украине вышли на финальную стадию

Уиттакер: в урегулировании по Украине осталось согласовать лишь нюансы и детали
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе урегулирования конфликта на Украине осталось согласовать лишь некоторые нюансы и детали. Об этом рассказал в интервью Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уиттакер.

«Мы близко, ближе, чем когда-либо. Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», — сказал он.

По его словам, началась стадия «финальных деликатных переговоров». Уиттакер добавил, что на предстоящей встрече в Майами будет обсуждаться план урегулирования, ранее согласованный Евросоюзом, Киевом и Вашингтоном.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пятничного брифинга заявил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности Штатов. Рубио признал также, что урегулировать украинский конфликт оказалось крайне сложно, хотя изначально он считал это простой задачей. В то же время он выразил надежду, что процесс урегулирования может завершиться до конца года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами также могут состояться российско-американские переговоры по Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее были названы имена двух американцев, от которых зависит судьба Украины в 2026 году.

Переговоры о мире на Украине
