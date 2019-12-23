Совфед поддержал закон об электронной подписи
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Совет Федераций выступил с поддержкой проекта закона, который усовершенствует регулирование в сфере электронной подписи, сообщает РИА «Новости».
Документ направлен на то, чтобы установить требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, которые занимаются выдачей сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Кроме того, в проекте прописано сокращение максимального срока аккредитации с пяти до трех лет.
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