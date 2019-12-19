В работе Google зафиксирован сбой
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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Чаще всего на проблемы с работой «поисковика» жаловались жители Турции, Болгарии, Греции, Британии, россияне и граждане других стран.
Проблемы у пользователей возникли с входом на сайт. На это пожаловались 71% пользователей и еще 28% не могли авторизоваться.
Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.
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