В работе Google зафиксирован сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Чаще всего на проблемы с работой «поисковика» жаловались жители Турции, Болгарии, Греции, Британии, россияне и граждане других стран.

Проблемы у пользователей возникли с входом на сайт. На это пожаловались 71% пользователей и еще 28% не могли авторизоваться.

Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.

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