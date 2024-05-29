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Слуцкий оценил заявление Трампа о бомбежке Москвы

Слуцкий: слова Трампа о бомбежке Москвы грозят столкновением ядерных держав

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Если слова экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной бомбардировке Москвы претворятся в действительность, это будет означать столкновение двух ядерных держав, грозящее перерасти в мировую войну. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

«Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно – столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», – сказал политик, отметив, что заявление Трампа с угрозами в адрес Москвы является предвыборной риторикой, рассчитанной на ястребов среди американских избирателей.

При этом Слуцкий подчеркнул, что большинство граждан США, по данным опросов, выступают против помощи Украине и не хотят войны с Россией.

29 мая кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе одного из мероприятий по сбору средств допустил бомбардировку Москвы и Пекина в том случае, если бы во время его президентства Россия начала конфликт с Украиной, а Китай напал бы на Тайвань.

Ранее Трамп рассказал, как он собирается закончить украинский конфликт за сутки.

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