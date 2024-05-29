«Продление полномочий невозможно». Россия и Украина поспорили о легитимности Зеленского Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после прекращения полномочий Владимира Зеленского обязанности президента Украины должен исполнять председатель Верховной рады. По его словам, действующий украинский лидер совершил «государственное преступление», оставшись у власти. При этом спикер Рады Стефанчук заявил, что Зеленский остается законным главой государства и посоветовал «любознательным читателям» изучать конституцию страны «не выборочно».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в захвате власти. По его мнению, украинский лидер не имеет права оставаться у власти после истечения срока своих полномочий.

Как заявил Володин, в соответствии с конституцией Украины исполнять обязанности президента на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должен председатель Верховной рады Руслан Стефанчук .

«Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», – написал депутат.

Он подчеркнул, что по украинской конституции «продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно».

«Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», – высказал свою оценку Володин, добавив, что международные соглашения и договоры с Зеленским «юридической силы иметь не будут».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан 28 мая также назвал единственной легитимной властью на Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» Верховную раду и ее спикера.

Как заявил Путин, главный украинский закон содержит положения о продлении полномочий Верховной рады, но о продлении срока нахождения в должности президента из-за военного положения там ничего не сказано.

По словам российского лидера, в соответствии со статьей 111 Конституции Украины, «в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются».

Статья 111 Конституции Украины говорит о причине объявления импичмента законному президенту страны. Также статья закона, на который ссылается Путин, содержит регламент объявления импичмента. В этой статье ничего не сказано о продлении полномочий президента либо Верховной рады в период военного положения.

17 мая президент Путин заявлял, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

На Украине не согласны

В свою очередь спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал Зеленского законным лидером, сославшись на статью 108 конституции Украины. По его словам, глава государства сохраняет пост вплоть до вступления в должность нового президента.

«Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал политик в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что в соответствии с конституцией и другими законами президентом остается Зеленский.

В части 1 статьи 108 конституции Украины содержатся положения о причинах досрочного прекращения исполнения полномочий избранного президента Украины. В соответствии с документом, глава государства покидает свой пост досрочно в случае отставки, импичмента, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья.

«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — сказано в документе.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского, избранного 20 мая 2019 года, истек 20 мая 2024 года. Но президентские выборы в стране не объявили.

Сам украинский лидер заявлял, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился.

«Мои пять лет [в должности президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — указал он в беседе с агентством Reuters.

Официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик 21 мая заявил, что Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства.

«Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — заявил Дюжаррик.