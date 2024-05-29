«Продление полномочий невозможно». Россия и Украина поспорили о легитимности Зеленского

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в захвате власти. По его мнению, украинский лидер не имеет права оставаться у власти после истечения срока своих полномочий.
Как заявил Володин, в соответствии с конституцией Украины исполнять обязанности президента на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должен председатель Верховной рады Руслан Стефанчук .
«Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», – написал депутат.
Он подчеркнул, что по украинской конституции «продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно».
«Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», – высказал свою оценку Володин, добавив, что международные соглашения и договоры с Зеленским «юридической силы иметь не будут».
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан 28 мая также назвал единственной легитимной властью на Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» Верховную раду и ее спикера.
Как заявил Путин, главный украинский закон содержит положения о продлении полномочий Верховной рады, но о продлении срока нахождения в должности президента из-за военного положения там ничего не сказано.
По словам российского лидера, в соответствии со статьей 111 Конституции Украины, «в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются».
Статья 111 Конституции Украины говорит о причине объявления импичмента законному президенту страны. Также статья закона, на который ссылается Путин, содержит регламент объявления импичмента. В этой статье ничего не сказано о продлении полномочий президента либо Верховной рады в период военного положения.
17 мая президент Путин заявлял, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.
На Украине не согласны
В свою очередь спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал Зеленского законным лидером, сославшись на статью 108 конституции Украины. По его словам, глава государства сохраняет пост вплоть до вступления в должность нового президента.
«Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал политик в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он подчеркнул, что в соответствии с конституцией и другими законами президентом остается Зеленский.
В части 1 статьи 108 конституции Украины содержатся положения о причинах досрочного прекращения исполнения полномочий избранного президента Украины. В соответствии с документом, глава государства покидает свой пост досрочно в случае отставки, импичмента, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья.
«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — сказано в документе.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского, избранного 20 мая 2019 года, истек 20 мая 2024 года. Но президентские выборы в стране не объявили.
Сам украинский лидер заявлял, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился.
«Мои пять лет [в должности президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — указал он в беседе с агентством Reuters.
Официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик 21 мая заявил, что Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства.
«Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — заявил Дюжаррик.