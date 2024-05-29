Стало известно, почему Слишкович ушел из «Спартака»

Боснийский тренер Владимир Слишкович покинул московский «Спартак» из-за того, что не смог договориться с руководством клуба о повышении заработной платы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 41-летний специалист попросил о надбавке к зарплате, которая ставила бы его по размеру оклада в одном ряду с главным тренером клуба. В ходе переговоров стороны не смогли договориться, после чего было объявлено об уходе боснийца из «Спартака».

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад».