Шелковица — что это за ягода и в чем ее польза Шелковица или тутовник: как выращивают это дерево и что готовят из его ягод

Шелковица считается суперфудом. В интернете часто можно прочитать, что ее ягоды обладают противовоспалительным действием и помогают при простуде, лечат запоры и диабет, а сок шелковицы может выводить яды от укусов насекомых. В листьях и коре шелковицы содержится эфирное масло, смолы, дубильные вещества, антиоксиданты — в общем, на первый взгляд, одна сплошная польза. Что из этого правда, а что преувеличение, — в материале «Газеты.Ru».

Какая шелковица на вкус

Шелковица (ударение на и) — это то же самое, что тутовое дерево или тутовник (лат. Morus). Растет на юге — в основном в Китае, Средней Азии, Закавказье и немного в России.

Соцветия шелковицы срастаются в единый плод, который ботаники называют многокостянкой. В быту их считают просто ягодами. В длину они достигают 2-3 см, с виду напоминают большую продолговатую ежевику.

Чаще всего культивируют два основных вида шелковицы: черную и белую.

Плоды белой шелковицы не имеют запаха, а на вкус сладкие, с карамельно-медовым привкусом. Они могут иметь зеленоватый, желтоватый или розовый оттенок.

Плоды черной шелковицы обладают приятным ароматом и сладким вкусом с выраженной кислинкой.

В Америке еще выращивают красную шелковицу, ее плоды тоже ароматные и сладкие. Дегустаторы отмечают их терпкий вкус, пряные оттенки и травянистые ноты.

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Зеленые плоды недозревшей шелковицы вяжут во рту. А сушеные спелые плоды сладкие, хорошо хранятся и служат заменителем сахара.

Как едят шелковицу

Ягоды шелковицы едят свежими, из них варят компоты, варенья и джемы. А еще их сушат и замораживают, добавляют в десерты и чаи. Также из них сбраживают вино, делают настойки и водку.

Ягоды шелковицы легко давятся и быстро портятся, поэтому их не перевозят на дальние расстояния — слишком велик риск получить финансовые потери. Из-за проблем с перевозкой ягоды и просто из-за удобства широко распространена шелковица сушеная — ее можно найти на сайтах по продаже БАДов и витаминов, на маркетплейсах.

В Центральной Азии плоды шелковицы сушат и мелют в муку, из которой потом пекут блины и лепешки, по вкусу напоминающие цукаты.

Листья тутовника заваривают как чай. Их собирают и сушат в начале лета. Специалисты Ботанического сада ЮФУ, например, советуют собирать для чая лучшие неповрежденные зеленые листья в сухую солнечную погоду, а сушить их в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Польза шелковицы

Шелковица имеет богатый химический состав: в плодах есть железо, калий, кальций, кремний, марганец, а также витамины А, С, К и витамины группы B, в том числе фолиевая кислота.

Но всего этого в ягоде содержится по чуть-чуть. Так что надеяться на восполнение только ею нехватки витаминов не стоит.

В плодах достаточно много сахара (до 20% в общей массе) и углеводов — около 88%, а клетчатки и пищевых волокон — очень мало.

100 грамм тутовых плодов содержат:



43-53 килокалории



1,4 г белка



0,4 г жиров



8-10 г углеводов



1-1,5 г клетчатки

Также в шелковице можно обнаружить дубильные вещества, органические кислоты, антиоксиданты, флавоноиды, кумарины, пектин. Впрочем, все это есть и в других ягодах и фруктах.

При употреблении ягод шелковицы лучше соблюдать норму: 150-200 г свежих плодов или 40 г сушеных в сутки.

Шелковица в народной медицине

Специалисты в фитотерапии и медики из стран, активно культивирующих шелковицу, уверены, что ее ягоды и листья обладают массой чудодейственных свойств. Среди них:

активизация аппетита,



послабляющий эффект,



мочегонное действие,



желчегонный эффект,



противовоспалительное действие,



кроворазжижающие свойства,



гипотоническое действие (понижение давления),



* ранозаживляющие свойства.

Против головных болей народная медицина рекомендует употреблять листья белой шелковицы, а отвар из коры — при кашле из-за отхаркивающих свойств.

Содержащиеся в листьях и коре флавоноиды должны благотворно влиять на когнитивные (то есть познавательные) функции мозга человека.

Насчет диабета мнения специалистов разнятся: какие-то диетологи считают эту ягоду слишком сахарной, а другие уверены, что свежие ягоды регулируют уровень инсулина. Встречаются рекомендации диабетикам отдавать предпочтение плодам белой шелковицы.

Сок шелковицы, по мнению некоторых специалистов, полезен при проблемах ЖКТ. Вообще ей приписывают массу полезных свойств вплоть до лечения опухолей.

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Есть научные данные о том, что шелковица влияет на снижение уровня «плохого» холестерина, но эти свойства пока выявили только в пробирке и на животных, а не на человеке. То же самое касается некоторых данных о снижении рисков возникновения жирового гепатоза (накопления жира в печени).

Шелковицу рекомендуют есть тем, у кого железодефицитная анемия, но на самом деле ягоды тутового дерева содержат не так уж много железа: 4-7% от суточной нормы в 100 граммах.

Употребление шелковицы, как правило, безопасно и в меру полезно для большинства людей, если есть ее в меру и не делать из продукта панацею. Людям с хроническими заболеваниями, особенно касающимися ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, перед употреблением шелковицы лучше посоветоваться с врачом.

Рецепты из шелковицы

Чай из шелковицы

Отвар из сушеных листьев шелковицы настаивать около часа, затем процедить. Пить как чай. На 1 стакан заваривают 1-2 чайные ложки сухих листьев.

Варенье из шелковицы

Возьмите на 1,5 кг ягод 1 кг сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Варите после закипания 10 минут на медленном огне, затем остудите. Повторите варку после остывания дважды. Если не планируете хранить варенье долго, можно поварить его всего один раз в течение пяти минут после закипания.

Соус с шелковицей

Шелковица может придать экзотический оттенок обычному соусу для барбекю. Нужно добавить в него немного пюре из шелковицы (даже если соус куплен готовым). Сладость плодов тутовника оттенит остроту и пряность.

Шелковица или тутовое дерево: выращивание и уход

Тутовые деревья растут быстро и в итоге поднимаются до 10-15 метров. Но в условиях сада шелковица не должна быть очень высокой, потому что это неудобно. Так что садоводы формируют крону так, чтобы дерево было не выше 3 м.

Шелковица неприхотлива к почве, и ее можно вырастить даже из семечка.

Считается, что если посаженное дерево переживет первую зиму, то проживет много лет. Вообще эти деревья — долгожители. Они могут стоять по 200, а то и до 500 лет.

Шелковицу делят на «мужские» и «женские» деревья, и первые не способны плодоносить. Так что садоводы рекомендуют покупать трехлетние саженцы, которые уже давали плоды — чтобы не взять по ошибке «мальчика».

Тутовые деревья довольно выносливые. Хотя они растут в основном в умеренном и субтропическом поясе, могут выживать и в средней полосе России, и в Сибири. В целом за ними не нужно сильно ухаживать — разве что обрезать весной перед появлением почек и поливать при сильной засухе.

Интересные факты о шелковице

Листья тутовника (а точнее, только одного сорта, шелковицы белой или Morus alba) — лучшая еда для шелковичных червей — гусениц тутового шелкопряда, которые производят волокно для шелка. Поэтому распространение шелководства исторически связано с местами произрастания этого дерева (Китай, Средняя Азия и Закавказье).

На юге России тутовое дерево называют «тютина», а жители Средней Азии используют слово «тут».

В середине XX века шелковицу культивировали на юге европейской части СССР в рамках борьбы с засухой и созданием лесозащитных полос.

Экстракт белой шелковицы из-за содержания антиоксидантов используют в антивозрастной косметике для регенерации и осветления кожи, а также при акне.

Древесина шелковицы с древних времен шла на изготовление музыкальных инструментов.

Заготовка древесины тутового дерева в России запрещена. А вот в Азии еще продолжают использовать шелковицу как поделочный и строительный материал.