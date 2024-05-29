Украина рискует потерять военную помощь со стороны Соединенных Штатов, если ВСУ нанесут удары по российской территории американским оружием без разрешения США. Об этом в статье для американской газеты Washington Post написал командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко.

Он заявил, что ВСУ «парализованы, так как Вашингтон диктует Украине запрет на применение боеприпасов производства США на территории РФ. Он опасается, что если Киев решит это сделать, то потеряет военную поддержку со стороны американцев.

Федоренко подчеркнул, что у Украины есть достаточно ракет ATACMS, но попросил американцев «развязать руки» Киеву.

29 мая издание «Лига. Новости» сообщало, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России, полученным от них оружием.

В этот же день член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что Варшава создала опасный прецедент, разрешив Украине наносить удары по территории России своим оружием. Он предупредил, что Польша может получить «рикошет» от собственного арсенала, переданного Киеву.

Член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов сказал, что Россия должна продемонстрировать миру свой ядерный гриб для предотвращения ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее Италия резко ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по РФ.