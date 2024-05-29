В России рекомендовали сократить рабочий день из-за жары

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) порекомендовала сократить рабочий день на 1–4 часа в случае, если температура воздуха в производственном помещении превышает 28,5 и 29 °C без кондиционера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5°C», — указывается в публикации.

По оценке Роспотребнадзора, сильная жара приводит к ухудшению условий труда, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.

«Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в службе, если температура достигла 30,5°C, то рабочий день в помещении нужно уменьшить на четыре часа.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда спрогнозировал, что В Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания.

Ранее врач рассказал, влияет ли жара на иммунитет.