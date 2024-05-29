«Укрывается в подразделении»: стало известно, чем занимается Блиновский на СВО

Муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег блогерши Елены Блиновской Алексей Блиновский не выполняет никаких задач. Об этом стало известно РИА Новости.

Как рассказал источник агентства, Блиновский якобы пытался перевестись в другое подразделение, но передумал, узнав, что его собирались отправить принимать участие в штурмовых действиях.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — утверждает инсайдер.

Кроме того, добавил он, в другое подразделение Блиновского не переведут, поскольку у него там якобы конфликт с начальством. Дело о самовольном оставлении части, уточнил источник, пока не заведено.

В апреле сослуживец Блиновского и бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что блогер находится в зоне проведения спецоперации, где воюет под позывным «Брикс».

29 мая Пашаев заявил, что Блиновский «сейчас на передовой». Канал Shot также со ссылкой на источник написал, что Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР. Где именно сейчас находится блогер, достоверно неизвестно — предположительно, он мог выехать за пределы региона.

Ранее блогера Ярдрея обвинили в нападении с перцовым баллончиком.