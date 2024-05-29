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Стало известно, почему водители-аллергики опасны на дорогах

Врач Селиванова: водители-аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах

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Shutterstock/FOTODOM

Водители, страдающие от аллергии, в период обострения могут спровоцировать опасные ситуации на дорогах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

«Аллергия может проявляться в выраженном конъюнктивите. Тогда у водителя начинают слезиться, чесаться и отекать глаза. Нередко это сопровождается обильным выделением слизи из носа, чиханием и приступообразным кашлем. Если симптомы проявляются во время управления авто, когда требуется высокий уровень концентрации, то для водителя и остальных участников движения подобная поездка становится рискованной», — отметила специалист.

К примеру, опасная ситуация на дороге может возникнуть из-за того, что у автомобилиста начался сильный кашель во время совершения какого-то маневра, сказала врач. Селиванова добавила, что приступы аллергии негативно влияют на быстроту реакции и активность мышления человека. Водитель чувствует себя вялым и несобранным, что также ставит под угрозу его безопасность.

«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз. Кроме того, стоит нанести на слизистую носа барьерный спрей и надеть солнцезащитные очки. В самом автомобиле нужно обязательно включить кондиционер — перед началом сезона у него необходимо почистить фильтр. Также во время поездки ни в коем случае нельзя открывать окна», — подытожила врач.

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