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Блинкен встретился с президентом Молдавии Санду

Прибывший в Молдавию Блинкен провел встречу с президентом республики Санду

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Tobias Hase/Global Look Press

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Молдавию встретился с президентом республики Майей Санду. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Блинкен встретился с <…> Санду в Кишиневе», — уточнили в сообщении.

Накануне в Молдавии прошли протесты против визита госсекретаря США. По словам депутата парламента республики Александра Нестеровского, Молдавия является нейтральной страной, приверженной дипломатии и мирному разрешению конфликтов.

29 мая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул опубликовала открытое письмо, направленное Энтони Блинкену, в котором она просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к данной территории. Власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства из-за визита в страну госсекретаря США.

Ранее в Молдавии задержали лидера оппозиционной партии.

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