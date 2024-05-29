Блинкен встретился с президентом Молдавии Санду

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Молдавию встретился с президентом республики Майей Санду. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Блинкен встретился с <…> Санду в Кишиневе», — уточнили в сообщении.

Накануне в Молдавии прошли протесты против визита госсекретаря США. По словам депутата парламента республики Александра Нестеровского, Молдавия является нейтральной страной, приверженной дипломатии и мирному разрешению конфликтов.

29 мая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул опубликовала открытое письмо, направленное Энтони Блинкену, в котором она просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к данной территории. Власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства из-за визита в страну госсекретаря США.

Ранее в Молдавии задержали лидера оппозиционной партии.