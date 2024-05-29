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На Украине перечислили страны, готовые позволить Киеву бить своим оружием по РФ

«Лига.Новости»: 10 стран готовы разрешить Киеву атаковать своим оружием Россию

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Reuters

Десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Об этом сообщает «Лига. Новости».

По информации издания, свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.

Вместе с тем издание отмечает, что Соединенные Штаты, которые являются главным спонсором Украины, традиционно придерживаются линии запрета в этом вопросе.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что страны — члены НАТО должны самостоятельно, а не коллективно, принимать решения о предоставлении Киеву права на использование их оружия для ударов по территории России.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что одной из главных тем обсуждения на заседании ЕС станет возможная отмена запрета на использование Украиной оружия стран содружества для ударов по РФ.

Ранее Италия резко ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по РФ

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