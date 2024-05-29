Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий женам ⁠погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине одновременно получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца. Соответствующий акт размещен на официальном портале правовой информации.

Нововведение распространится на две категории жен погибших ветеранов СВО — не вступившим в повторный брак и ухаживающим за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на льготу.

Согласно документу, речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе павших в ходе СВО. При этом дети почивших бойцов, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать данное пособие. Так, семье будут одновременно выплачивать две пенсии.

В апреле Путин подписал закон о запрете увольнять вдов погибших участников СВО в течение года после потери супруга.

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.