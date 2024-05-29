Россиянин с ножом напал на двух прохожих и ребенка

В Краснодаре перед судом предстает местный житель, который напал с ножом на трех прохожих на улице. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

По данным следствия, в январе 2024 года пьяный житель Краснодара ударил охотничьим ножом в спину 11-летнюю девочку. Ребенок упал, злоумышленник проследовал по улице и напал на мужчину, ударив его лезвием в шею, а затем набросился на женщину, выходившую из магазина, прохожая получила ножевое ранение лица.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, нападавшего удалось задержать. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти 15-летнего подростка обвинили в нападении на прохожего, школьник ударил мужчину ножом. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемого в нападении удалось задержать, у молодого человека изъяты нож и бейсбольная бита. Возбуждено уголовное дело. Известно, что школьник обучается в школе-интернате, он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее пациент больницы напал с ножом на врача и двух пожилых женщин в Самарской области.