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Апелляционный суд признал законным приговор Стрелкову

Апелляционный суд оставил без изменений четырехлетний приговор Стрелкову

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал легитимным приговор, вынесенный бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Приговор оставлен без изменений», — указывается в решении суда.

Таким образом, инстанция не удовлетворила апелляционные жалобы, и приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.

Согласно информации агентства, заседание и судебные прения проходили в закрытом режиме

В июле прошлого года правоохранители задержали Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стрелкову предъявили обвинение.

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