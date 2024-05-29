Апелляционный суд признал законным приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал легитимным приговор, вынесенный бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Приговор оставлен без изменений», — указывается в решении суда.

Таким образом, инстанция не удовлетворила апелляционные жалобы, и приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.

Согласно информации агентства, заседание и судебные прения проходили в закрытом режиме

В июле прошлого года правоохранители задержали Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стрелкову предъявили обвинение.