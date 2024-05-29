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Актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля

В Чите госпитализирован актер Александр Михайлов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Народного артиста Советского Союза и России Александра Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Об этом сообщает издание Chita.ru.

Михайлов прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел.

«Человек уставший, он же с Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится», — рассказал собеседник издания.

По данным источника, у актера поднялась температура до 39 градусов, есть подозрение на пневмонию. Результаты медицинских исследований относительно его состояния будут готовы 30 мая.

Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина, в свою очередь, уточнила, что актер находится в 1-й городской больнице, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.

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