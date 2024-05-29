Челябинцы заметили мужчину, который гулял по городу в трусах, размахивая ножом

В Челябинске задержали мужчину, который ходил по улице с ножом и пугал прохожих, сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Очевидцы сняли на видео прогулку странной пары по проспекту Победы. На кадрах видно, что мужчина, раздетый до трусов, имеет при себе холодное оружие, а его спутница с трудом передвигается и сохраняет равновесие, держась за ограждение. Неизвестный не пытался атаковать прохожих, но при этом поднимал руку, в которой находился нож.

В полиции отреагировали на сообщение от местных жителей, ставших свидетелями подозрительной процессии. В итоге правоохранители решили привлечь к ответственности мужчину, прогулявшегося по городу в неприемлемом виде.

«На место был направлен экипаж полка ППСП. Данный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции «Калининский». В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Административный материал будет направлен в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе УМВД.

Ранее голый россиянин воткнул себе нож в глаз и пошел пугать прохожих.