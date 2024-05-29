Как написать заявление об увольнении по собственному желанию: общие правила и образец Увольнение по собственному желанию: как написать заявление и можно ли избежать отработки

Написать заявление об увольнении нужно за две недели до предполагаемой даты ухода. Это общее правило, но есть нюансы. Иногда можно уйти сразу после подачи заявления, а порой срок отработки составляет целый месяц. Обычно можно передумать и остаться, но бывает и так, что обратно фарш уже не провернешь. Как спокойно и без нервов уволиться, есть ли законные способы уйти без отработки и как выглядит образец заявления на увольнение, — в материале «Газеты.Ru».

Что об увольнении по собственному желанию говорит закон

По Трудовому кодексу (ТК РФ), любой работник имеет право уволиться по собственному желанию. Заявление об этом нужно написать заранее — не позднее чем за две недели до даты ухода.

Устного заявления об увольнении не существует, все нужно оформлять в письменном виде. Только документ с подписью работника служит основанием для увольнения.

Двухнедельный срок отсчитывается со следующего дня после получения заявления. Как правило, его принимают в тот же день, когда человек приносит документ в отдел кадров.

Когда увольняется руководитель организации, подать заявление ему нужно за целый месяц до даты ухода.

Писать заявление на увольнение можно от руки, а можно напечатать, но подпись при этом нужно поставить собственноручно.

После этого работодатель:



Издает приказ об увольнении.

Составляет справку о сумме заработка сотрудника за два календарных года.

Оформляет необходимые документы для Социального фонда России.

Делает необходимые записи в трудовую книжку.

Когда истечет двухнедельный срок предупреждения об увольнении, сотрудник имеет право прекратить работу.

В последний день работы работодатель обязан рассчитаться с работником — выдать ему зарплату, отпускные или компенсацию за неиспользованный отпуск, премии и другие положенные выплаты.

Также на руки сотруднику отдают трудовую книжку, если он еще не перешел на электронную. Другие документы, связанные с работой, могут выдать по отдельному письменному заявлению.

Важно : не обязательно получать у работодателя подпись на заявлении, означающую его согласие — достаточно письменно уведомить его о своем решении. А вот с приказом об увольнении работника обязаны ознакомить под его личную подпись. Это может сделать сотрудник кадровой службы.

Как уволиться без отработки двух недель

Компания вправе отпустить сотрудника раньше, чем через две недели после получения заявления. Многое в этом вопросе зависит от отношений между работником и работодателем: если расставание происходит на хорошей ноте, сотруднику могут пойти навстречу.

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Отработка также не требуется, если:



работник увольняется из-за объективной невозможности продолжать работу (зачисление в учебное заведение, выход на пенсию и тому подобное);



если работодатель как-то нарушил трудовое законодательство либо условия трудового договора или другого соглашения.

В таких случаях работник может прописать в заявлении желаемый срок увольнения, и работодатель будет обязан его уволить в эту дату.

Также можно написать заявление об увольнении за три дня до даты ухода, если:



еще не кончился испытательный срок,



речь идет о прекращении срочного трудового договора, заключенного на время сезонных работ или на срок менее двух месяцев.

Отпуск или больничный лист не прерывают в течение «срока предупреждения об увольнении», как называют отработку на бюрократическом языке. Проще говоря, можно написать заявление, находясь в отпуске или на больничном, и так сократить двухнедельный срок отработки.

Например, работник получил лист нетрудоспособности и в этот же день написал заявление об увольнении. Через неделю больничный закончился. Отработать придется только одну неделю, а не две.

Как пойти в отпуск с последующим увольнением

Многие работники пользуются опцией отпуска с последующим увольнением, чтобы вовсе не отрабатывать положенные две недели — ведь срок отдыха чаще всего составляет как раз две недели, а то и больше. То есть человек уходит отдыхать и просто не возвращается обратно. А работодатель фактически предупрежден заранее.

Заявление в таком случае составляют не об увольнении, а о ежегодном оплачиваемом отпуске. Все как обычно, только после текста о сроках отпуска пишут фразу: «с последующим увольнением по собственному желанию» .

Как правильно написать заявление об увольнении

Примерный образец заявления на увольнение согласно Трудовому кодексу:

Шапка заявления (размещается в верхнем правом углу):

ФИО руководителя или начальника, его должность, полное название организации (в дательном падеже)

От (ФИО работника, должность — в родительном падеже)

Текст заявления:

Заявление (точка не ставится)

Прошу уволить меня по собственному желанию ХХ.ХХ.ХХХХ (дата увольнения).

Подпись, фамилия и инициалы, дата написания заявления.

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Подать заявление об увольнении можно лично, по почте или через знакомого или родственника, если выписать на него доверенность и заверить ее у нотариуса

Если работодатель согласен уволить работника без двухнедельной отработки, в тексте заявления можно написать: «Прошу расторгнуть трудовой договор со мной на основании пункта 1 части 1 ст. 77 ТК РФ». Тогда формально это будет не увольнение по собственному желанию, а увольнение по соглашению сторон — такая форма не предусматривает отработки.

Если для увольнения есть особая уважительная причина, ее можно указать в тексте заявления, например: «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с выходом на пенсию».

Как отозвать свое заявление об увольнении

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право на отзыв заявления об увольнении. Отозвать его можно в любой день, хоть в самый последний перед датой ухода.

Но если на место увольняющегося успели пригласить в письменной форме другого работника, которому в соответствии с ТК РФ и другими федеральными законами нельзя отказать в заключении трудового договора, отозвать заявление не получится. Например, нового сотрудника взяли путем перевода от другого работодателя: отказать такому человеку в работе нельзя.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не расторгли, а работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

Могут ли заставить написать заявление «по собственному желанию»

На практике начальство нередко давит и вынуждает написать заявление «по собственному желанию». Человек может стать неугоден по сотням разных причин, но увольнять его по инициативе руководства долго, сложно и обычно оборачивается для работодателя денежными расходами.

Например, если начальник считает подчиненного некомпетентным, это необходимо доказать с помощью аттестации, что не всегда возможно на практике, особенно в творческих профессиях. А если сокращать штат или должность человека, придется платить компенсацию.

Иногда избавиться от сотрудника без веских причин почти нереально: например, беременную женщину, мать ребенка до трех лет или одинокого родителя нельзя уволить даже за опоздания и прогулы. А многодетную мать нужно предупреждать об увольнении за два месяца.

По закону работодатель не имеет права принуждать работника к увольнению по собственному желанию. Если сотрудник увольняться не хочет, то его уход должны оформлять по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

Но на практике вполне реально сделать условия труда настолько морально тяжелыми, что человеку все же придется уволиться. Работодатель может пристально следить за временем прихода на работу и засчитывать в прогулы опоздание даже на пару минут, жестче требовать выполнения плана, штрафовать за любые мелкие «косяки», вводить дополнительные условия.

Конечно, с работодателем можно судиться, идя до конца в отстаивании своих прав. В этом случае нужно быть готовым тратить силы, нервы и время. Иногда оптимальным вариантом может быть уход «по соглашению сторон», условия которого (например, дополнительная денежная компенсация для работника) обговариваются индивидуально между сотрудником и работодателем.