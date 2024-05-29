«Дом дракона», «Пацаны», «Медведь», «Аколит» и еще шесть сериалов июня Какие сериалы выходят в июне 2024 года

«Дом дракона», «Пацаны» и «Медведь» — возвращаются. Вселенная «Звездных войн» — пополняется. Режиссер «Быка» Борис Акопов — дебютирует в сериальном формате. Джейк Джилленхол — оказывается под подозрением в убийстве. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

«Мэр Кингстауна» («Mayor of Kingstown») — 3 сезон, созд. Тейлор Шеридан и Хью Диллон

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 2 июня

Продолжение криминального триллера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») со звездой Marvel Джереми Реннером о влиятельном семействе, контролирующем тюремный бизнес в одном из городов штата Мичиган.

«Аколит» («The Acolyte») — мини-сериал, созд. Лесли Хэдланд

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 июня

Очередной сериал по «Звездным войнам» — в этот раз за авторством одной из создательниц «Жизней матрешки» Лесли Хэдланд. Действие «Аколита» будет разворачиваться за сто лет до событий первого эпизода киносаги «Призрачная угроза». В центре сюжета — почтенный мастер-джедай (звезда «Игры в кальмара» Ли Джонджэ), который берется за расследование серии преступлений и вступает в противостояние с бывшей падаванкой, а ныне опасной воительницей (Амандла Стенберг из «Голодных игр»).

«На автомате» — 1 сезон, реж. Борис Акопов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 5 июня

Криминальная драмеди от режиссера «Быка» Бориса Акопова — про двух братьев из провинциального южного городка, которые рассчитывают уладить свои финансовые трудности за счет продажи случайно найденной партии ворованных «калашей». Претендент на звание «Слова пацана» 2024 года.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» («Sweet Tooth») — 3 сезон, созд. Джим Микл

Где и когда смотреть: на Netflix — с 6 июня

Финал приключенческого фэнтези про юного человека-оленя, который покидает родной лес и отправляется в путешествие по постапокалиптическим США.

«Стать Карлом Лагерфельдом» («Becoming Karl Lagerfeld») — мини-сериал, созд. Изаура Пизани-Ферри, Дженнифер Хаве и Рафаэль Бакке

Где и когда смотреть: на Hulu — с 7 июня

Байопик немецкого кутюрье Карла Лагерфельда, основателя дома моды имени себя, главного модельера Fendi и Chanel. Шоу сосредоточится на становлении «кайзера Карла» в мире высокой моды Парижа 1970-х, главную роль исполняет Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние»).

«Презумпция невиновности» («Presumed Innocent») — мини-сериал, созд. Дэвид Э. Келли

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 12 июня

Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли экранизирует роман Скотта Турроу «Презумпция невиновности». В 1990 году по книге уже снимали одноименный фильм с Харрисоном Фордом в главной роли. В новой экранизации героя — прокурора, который становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, — сыграл Джейк Джилленхол.

«Пацаны» («The Boys») — 4 сезон, созд. Эрик Крипке

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 13 июня

Продолжение телекомикса Эрика Крипке («Сверхъестественное») про команду вигилантов, которые борются с коррумпированными супергероями. Действие четвертого сезона будет разворачиваться в одно время с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», вышедшего в сентябре 2023 года.

«Бриджертоны» («Bridgerton») — 3 сезон (2 часть), созд. Крис Ван Дьюсен и Шонда Раймс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 июня

Заключительные серии третьего сезона костюмной мелодрамы Шонды Раймс о высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства.

Где и когда смотреть: на HBO — с 17 июня

Второй выпуск приквела фэнтезийного хита «Игра престолов» о войне за Железный трон и Семь Королевств между членами династии Таргариенов.

«Медведь» («The Bear») — 3 сезон, созд. Кристофер Сторер

Где и когда смотреть: на Hulu — с 27 июня

Продолжение комедийной драмы о молодом шеф-поваре (Джереми Аллен Уайт), который наследует увядающую забегаловку от старшего брата — после того, как тот совершает самоубийство. Третий сезон будет посвящен работе нового ресторана, открытого командой героя.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.