Литва прекращает договор о правовой помощи с Россией

Правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении Договора между Россией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт правительства республики.

Из заявления следует, что между Москвой и Вильнюсом в рамках этого договора фактически прекратилось два года назад. Поступающие в Литву из России запросы исполняются только в случаях непосредственно связанных с интересами граждан Литвы.

Министр юстиции Эвелина Добровольска пояснила, что причинами для принятия этого решения якобы стали изменение геополитической ситуации и проведение Россией специальной военной операции.

Денонсировать договор до даты его следующего продления планируют 21 января 2025 года.

Договор был заключен в 1992 году и продлевался каждые пять лет.

До этого правительство Литвы одобрило предложение сейма о запрете на импорт 2,8 тысячи наименований различных товаров российского и белорусского производства.

Ранее глава МИД Литвы осудил Запад за «страх перед Россией».