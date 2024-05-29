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Литва прекращает договор о правовой помощи с Россией

Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении Договора между Россией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт правительства республики.

Из заявления следует, что между Москвой и Вильнюсом в рамках этого договора фактически прекратилось два года назад. Поступающие в Литву из России запросы исполняются только в случаях непосредственно связанных с интересами граждан Литвы.

Министр юстиции Эвелина Добровольска пояснила, что причинами для принятия этого решения якобы стали изменение геополитической ситуации и проведение Россией специальной военной операции.

Денонсировать договор до даты его следующего продления планируют 21 января 2025 года.

Договор был заключен в 1992 году и продлевался каждые пять лет.

До этого правительство Литвы одобрило предложение сейма о запрете на импорт 2,8 тысячи наименований различных товаров российского и белорусского производства.

Ранее глава МИД Литвы осудил Запад за «страх перед Россией».

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