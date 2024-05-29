Хозяйка заплатила за усыпление больной собаки, а потом узнала, что сделали с животным

В США женщина заплатила за усыпление больной собаки, а потом узнала, что сделали с животным, пишет LADBible.

Как рассказала 32-летняя Кристи Перейра, она решила усыпить свою собаку по кличке Бо. Женщина объяснила, что животное сильно болело, и ветеринары уже не могли ему помочь, посоветовав ей оплатить эту процедуру. Американка с трудом приняла решение, но хотела, чтобы страдания питомца закончились.

«Честно говоря, после того, как я поговорила с ними, я действительно почувствовала, знаете ли, что я собираюсь поступить правильно», — вспоминает она.

Кристи заплатила $15 за усыпление и была уверена, что специалисты сделают свою работу, поскольку ей не разрешили находиться рядом во время процедуры. Однако год спустя Перейра просматривала сайт местного приюта для животных и внезапно увидела там фотографию Бо.

Американка связалась с приютом и узнала, что Бо не подвергся усыплению после того, как ветеринары в тот день решили, что его можно спасти, однако Кристи почему-то об этом не сообщили.

«Человек, который говорил со мной, был настолько груб, что мне стало противно», — добавила Перейра.

После того, как женщина оплатила $7000 за операцию, необходимую собаке, ей все равно не разрешили забрать Бо обратно. После резонанса этим делом заинтересовались зоозащитники, которые разбираются в ситуации.

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