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США прокомментировали возможность принятия новой резолюции в СБ ООН по Газе

Вуд: США не считают нужным принятие новой резолюции в СБ ООН по Газе

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Shannon Stapleton/Reuters

США полагают, что принятие новой резолюции в Совете Безопасности ООН по сектору Газа не будет полезным, это не сможет повлиять на складывающуюся ситуацию. Об этом журналистам заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

«Любой дополнительный продукт касательно текущей ситуации не будет полезным и не изменит ситуацию», — отметил он.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак заявлял, что резолюция Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа обязательна к исполнению.

25 марта Совбез Организации Объединенных Наций принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Ранее Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

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