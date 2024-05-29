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Двух жителей Дагестана заподозрили в ограблении ювелирного магазина на 20 млн рублей

Двух дагестанцев задержали за ограбление ювелирного магазина в Тульской области

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Двух уроженцев Дагестана заподозрили в ограблении ювелирного магазина в Тульской области и задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа Кавказ».

Ограбление магазина «585 Золотой» в городе Узловой произошло еще в конце апреля. Тогда неизвестные ворвались в торговый зал и, угрожая продавцам молотком и предметом, похожим на пистолет, разбили девять витрин. Им удалось унести с собой золотые украшения на 20 млн рублей и залечь на дно.

Однако накануне по подозрению в разбойном нападении на ювелирный салон тульские полицейские задержали жителей Сергокалинского и Левашинского районов горной республики.

Известно, что обоим задержанным — 39 лет, один из них был ранее судим за разбой, а второй — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

Ранее в Воронежской области поймали мужчину, который ограбил дом бизнесмена и скрывался два месяца.

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