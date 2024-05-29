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В российском регионе отработали мобилизацию с участием чиновников

В Воронежской области чиновники отрепетировали мобилизацию

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Правительство Воронежской области

Власти Воронежской области 28 мая провели репетицию мобилизации с участием членов президиума регионального правительства и других чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воронежской области.

Сборы провели в Острогожске, их возглавил замглавы аппарата губернатора Сергей Трухачев. В мероприятиях участвовали главы районов и округов, руководители муниципальных военкоматов и другие чиновники.

Участникам сборов рассказали о работе пункта сбора и штаба оповещения, показали документы и оборудование, а также познакомили с порядком работы с гражданами. Также чиновникам продемонстрировали пункт приема техники для российской армии и ознакомили с порядком приема, а также позволили им пострелять из различного оружия на специальном полигоне.

Отмечается, что Трухачев во время учений проехал на танке Т-72Б.

Причиной для проведения сборов власти назвали желание отработать организацию мобилизационного процесса.

Параллельно на Украине продолжается мобилизация населения. Зафиксированы случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) дежурили около зданий роддомов. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда родителей забирали «на пороге детского сада».

Ранее в Госдуме заявили, что мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась.

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