Блогера Ярдрея обвинили в нападении с перцовым баллончиком

Блогера Ярдрея (Yardrey, настоящее имя Андрей Подшивалов) обвинили в нападении на сотрудника склада с перцовым баллончиком. Об этом сообщил телеканал «78».

Утверждается, что 18 апреля Подшивалов с командой пришел снимать видео для своего канала о юридических спорах на территорию склада компании Impro. Помешать съемке попытался кладовщик, попросивший блогера покинуть территорию. Получив отказ, сотрудник пригрозил группе резиновой киянкой, на что два раза получил струю из перцового баллончика в лицо. Ролик с инцидентом опубликован на Youtube.

Дочь пострадавшего Варвара рассказала, что отец сейчас лечится таблетками и восстанавливает давление.

«Потому что, когда на него напали, у него был ожог роговицы. И также у него случился гипертонический криз на фоне, видимо, стресса», — рассказала она.

По словам девушки, по факту произошедшего написано заявление в полицию. Сам Ярдрей утверждает, что перцовый баллончик применил оператор.

«Этот человек за несколько минут до этого взял кувалду, угрожал ей, обещал всех избить и прыгал на оператора. Он хватал меня за пальто и пытался вытолкнуть из помещения», — сказал он, добавив, что не может отвечать за действия оператора.

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