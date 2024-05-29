«Локомотив» проводил Дзюбу с помощью видео

Московский «Локомотив» на своем официальном YouTube-канале опубликовал видео в честь форварда Артема Дзюбы.

Клуб собрал воедино самые памятные голы и фрагменты игры нападающего в составе «железнодорожников», об уходе которого было объявлено днем 29 мая.

«Спасибо, Артем!» — этими словами завершился видеоклип.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

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