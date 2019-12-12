Кодекс этики использования данных принят в России

В России приняли кодекс этики использования данных, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Кодекс включает принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Кроме того он предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников.

Первыми к нему присоединились «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», »Тинькофф банк», Сбербанк, Газпромбанк, QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, «Вымпелком», «Ростелеком», МТС, а также Аналитический центр при правительстве. Разработал кодекс Институт развития интернета (ИРИ).

Документ официально подписан на конференции «Неделя российского интернета - RIW 2019».