Присяжные в суде выступили за Маска в деле о твите о дайвере-«педофиле»

В окружном суде в США присяжные приняли решение в пользу основателя Tesla Илона Маска в разбирательстве по делу о клевете по отношению к дайверу из Британии Вернону Ансуорту, которого бизнесмен называл педофилом. Об этом сообщает Reuters.

Причины такого решения присяжных не уточняются.

Отмечается, что судебное заседание проходит в Лос-Анджеселе.

В 2018 году Маск в своем твиттере назвал Ансворта, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, педофилом. Дайвер подал против Маска иск о клевете.

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