В Швеции прекращено расследование дела Ассанжа
В Швеции прекращено расследование дела основателя WikiLeaks Джулина Ассанжа, сообщает Reuters.
Шведский прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что не будет продолжать расследование уголовного дела против Ассанжа после повторного изучения улик.
«Я приняла решение прекратить расследование», — сказала Перссон во время пресс-конференции 19 ноября.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.
В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.
В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа, однако позднее она его возобновила.
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