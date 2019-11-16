США хотят продлить разрешение на сотрудничество компаний страны с Huawei

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Администрация американского президента Дональда Трампа планирует еще раз продлить лицензию, которая позволит компаниям страны продолжать вести дела с китайской компанией Huawei. Об этом пишет The New York Times.

Срок предыдущей отсрочки должен закончиться в понедельник, 18 ноября. Но, по данным источников, его хотят продлить на определенный период времени. Однако решение может измениться, учитывая продолжающиеся торговые дискуссии между США и Китаем, подчеркивает издание.

Как отмечается, судьба Huawei висела на волоске в течение многих месяцев, поскольку администрация Трампа размышляла над тем, как относиться к компании, которую многие американские чиновники считают угрозой национальной безопасности.

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