Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook по всему миру произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По данным сервиса на 03.37 по мск., больше всего проблем было с обновлением новостной ленты. На эту проблему пожаловались 47% пользователей, также 42% не могли авторизоваться и 11% — зайти.

Больше всего проблем с социальной сетью испытывали жители США, России, Мексики, Перу, Британии, Испании и Польши.

Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Facebook закрыл 3,2 млрд фальшивых аккаунтов в 2019 году

— Россиянам пообещали не допустить перебоев в телевещании