Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook
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В работе социальной сети Facebook по всему миру произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По данным сервиса на 03.37 по мск., больше всего проблем было с обновлением новостной ленты. На эту проблему пожаловались 47% пользователей, также 42% не могли авторизоваться и 11% — зайти.
Больше всего проблем с социальной сетью испытывали жители США, России, Мексики, Перу, Британии, Испании и Польши.
Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.
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