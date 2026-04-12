Сборная России уступила Румынии в матче Кубка мира

Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России по водному поло проиграла национальной команде Румынии в матче классификации второго дивизиона Кубка мира в Гзире (Мальта).

Игра завершилась со счетом 16:12 (5:2, 4:1, 4:2, 3:7) в пользу сборной Румынии.

Следующим соперником румынской команды в матче за пятое место станет победитель матча УкраинаАвстралия. Россияне встретятся с проигравшим из этой пары в игре за седьмую позицию.

На турнире сборная России одержала четыре победы. Три из них — на групповом этапе. В 1/8 финала россияне обыграли Бразилию со счетом 16:10.

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф, который начнется 10 апреля.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

Ранее сборная России проиграла Франции в четвертьфинале Кубка мира.

 
