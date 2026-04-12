Замена счетчиков обошлась московскому пенсионеру в 30 млн рублей

В Москве 65-летний пенсионер решил заменить счетчики и лишился огромной суммы денег. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось со звонка неизвестного, представившегося «сотрудником компании по замене счетчиков». Аферист выманил у москвича код из СМС — пенсионер осознал свою ошибку и прервал разговор. Однако после этого ему начали поступать сообщения о взломе кабинета на «Госуслугах».

Мужчина позвонил по указанному номеру, и лжесотрудница Роскомнадзора сообщила, что от его имени якобы оформлена доверенность на распоряжение имуществом и деньгами, и что у него дома будет проведен обыск. Пенсионер поверил преступникам и по их указаниям купил новый телефон и СИМ-карту, установил приложения для видеосвязи, а затем начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам, называя кодовое слово.

За семь встреч он отдал более 30,7 млн рублей. Когда связь прервалась, мужчина понял, что его обманули.

