Dj Smash назвал себя потомком инопланетян: «Вопрос исчерпан»

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, в беседе с «Пятым каналом» не исключил, что является потомком инопланетян.

Ширман сделал отсылку на некое исследование, которое утверждает, что у человека с четвертой группой крови с отрицательным резусом якобы есть родство с инопланетянами.

«У меня как раз такая группа крови, поэтому больше на этом вопрос исчерпан», — поделился артист.

Самой известной фигурой в шоу-бизнесе, которая заявляет о своей связи с инопланетными жителями, является певица Катя Лель. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

В марте 2026-го Катя Лель утверждала, что пришельцы забрали ее хит. По мнению артистки, инопланетяне забрали трек «Мой мармеладный», чтобы перезагрузить сознание человечества.

Ранее Катя Лель заявила о планах отправиться на гору Кайлас за сакральной энергией.