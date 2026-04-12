Во второй половине апреля в небе появится комета десятилетия Panstarrs

Астроном Алексеев: во второй половине апреля в небе появится комета Panstarrs
Яркую комету Panstarrs, а также максимум действия метеорного потока Лириды смогут увидеть жители России во второй половине апреля. Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По словам специалиста, апрель является очень хорошим месяцем для наблюдения за звездами в Центральной России.

Об обнаружении кометы Panstarrs стало известно в июне 2011. Тогда Центр малых планет сообщил об открытии самой яркой кометы десятилетия, яркостью около 2 звездных величин. Яркость Венеры при этом составляет примерно -0,5 звездной величины (самые яркие на небе объекты имеют отрицательную звездную величину), а самая яркая в истории комета - комета Хейла-Боппа — имела яркость -1, -2.

До этого сообщалось о том, что самая яркая комета 2026 года C/2026 A1 прекратила существование после сближения с Солнцем. Отсутствие дальнейших наблюдений, по информации астрономов, свидетельствует о том, что комета была поглощена звездой.

Роскосмос открыл прием заявлений в отряд космонавтов от всех желающих.

 
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
