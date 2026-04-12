Общество

В Крыму испекли и освятили 600-килограммовый кулич в виде карты полуострова

Крымские кулинары испекли на Пасху кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. Об этом сообщил РИА Новости Виктор Жиленко — директор Бахчисарайского парка миниатюр, в котором состоялось освящение кулича с последующим угощением посетителей.

На сайте парка уточняется, что пасхальный «кулинарный гигант» — это «съедобный символ Крыма и произведение искусства», поскольку создатели превратили его в съедобную карту полуострова.

Украшением кулича стал 53 расписанных вручную пряника, каждый из которых изображает какую-то крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Херсонес Таврический и другие.

«Пряники выполнены в едином стиле, но с детальной проработкой каждой архитектурной детали. Над ними несколько недель трудилась команда кондитеров и художников», — говорилось в анонсе на сайте парка.

Праздничная программа включала освящение кулича и дегустацию для посетителей с возможностью сфотографироваться на фоне гигантского десерта.

