Госдума поддержала запрет на смартфоны без российского ПО

Госдума в I чтении одобрила законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО, сообщает РИА «Новости».

Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные устройства. В пояснительной записке говорится, что к ним относятся смартфоны, ПК и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

В профильном комитете считают, что законопроект будет способствовать развитию российских ИТ-компаний, поставя их в «равную высококонкурентную среду» с зарубежными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Huawei хочет заменить Android российской ОС