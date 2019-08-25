Эксперт рассказал про способы, минимизирующие вред от смартфона

Научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, какие правила и способы помогут минимизировать вред от использования смартфона. Об этом передает телеканал «Мир24».

Стало известно, нужно приобретать такой смартфон, который можно обхватить своим большим и указательным пальцами. Это поможет избежать онемения, боли в большом пальце, запястье, шее и спине.

Кроме того, текст в смартфоне лучше печатать с использованием пальцев двух рук.

Также эксперт сообщает, что гаджет нужно держать на уровне груди, подбородка или глаз. Это позволяет зафиксировать шею в естественном положении.

Помимо этого, при продолжительных разговорах лучше пользоваться наушниками.

Ранее ученые выяснили, что смартфоны снижают продуктивность мозга.