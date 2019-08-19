Google удалил ролик с оскорблением флага России по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор заявил, что компания Google удалила в YouTube ролик, который оскорбляет государственный флаг России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, YouTube ограничила доступ к данному ролику после трех уведомлений со стороны Роскомнадзора.

Согласно ведомству, в видеоролике высказывалось явное неуважение к государственным символам России.

Уточняется, что Роскомнадзор до этого неоднократно направлял в адрес Google требование удалить противоправную информацию.

Ранее Google не удалил ролик с оскорблением герба России по требованию Роскомнадзора.