Россиянам расскажут, где безопасно купаться в Черном море

Гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский заявил, что в России появится сервис, который поможет определить, безопасно ли купаться в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное приложение будет работать на основе спутникового мониторинга, а также метеоданных.

Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что на Черное море каждый год приезжают миллионы туристов, которые не знают, где сбрасываются канализационные стоки городов-курортов и какое влияние они оказывают на море.

Он подчеркнул, что стоки заметны из космоса, что и позволит заранее предупреждать людей о загрязнении.

Кроме того, уточнил гендиректор, сервис поможет делать прогнозы.

При этом он добавил, что приложение сможет обнаружить загрязнения только при безоблачной погоде.